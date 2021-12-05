Берлин, , 06:36 — REGNUM Схему возможного вторжения России на Украину опубликовала немецкая газета Bild 5 декабря в своём Twitter. Утверждается, что информация была получена из источников в НАТО и в украинской разведке.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

В статье поясняется, что схема находится «в ящике» у президента РФ Владимира Путина, само наступление якобы планируется начать в конце января — начале февраля 2022 года.

Рассматривается два сценария нападения российских войск на Украину. Первый подразумевает одновременную атаку с северного Крыма и через территории Донецкой и Луганской Народных республик.

Второй сценарий предполагает нападение в несколько этапов. Сначала захват юга, наступление в северо-восточной части и захват Киева. Предполагается, что наступление российских войск продвинется до линии Коростень — Умань. По данным Bild, Россия готовится захватить около двух третей территории Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и это не представляет ни для кого угрозы и не должно никого волновать.

Читайте ранее в этом сюжете: В минобороны Украины ожидают «эскалации со стороны России» в конце января