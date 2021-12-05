Хельсинки, , 05:37 — REGNUM Страны Запада должны уважительно относиться к национальным интересам России и считаться с ними. Такое мнение высказал президент Финляндии Саули Ниинистё в опубликованном 5 декабря, интервью британской газете Financial Times.

Саули Ниинистё Securityconference.de

Ниинистё отметил, что российские власти всегда помнят тёплое отношение к себе, в качестве иллюстрации политик привёл в пример историю экс-мэра финского города Турку Юхани Леппя. В 90-е годы Леппя часто встречался с Владимиром Путиным, который в то время работал в администрации Санкт-Петербурга, города-побратима Турку. Тогда между двумя политиками сложились уважительные отношения, которые продолжаются до сих пор.

Лидер Финляндии подчеркнул, что «в отношениях с русскими самое важное — не провоцировать и не игнорировать их». Ниинистё отметил, что Хельсинки внимательно наблюдает за деятельностью России в военной сфере, так как является соседом России с общей границей. Говоря об укреплении Северного флота ВМФ России, политик пояснил, что таким образом Москва обеспечивает безопасность Мурманской области и укрепляет свою оборону.

«Очевидно, что арктический путь имеет стратегическое значение. У меня нет сомнений в том, что русские понимают это очень хорошо и даже пользуются этим», — заявил Ниинистё.

Также лидер Финляндии указал на нарушение международного баланса безопасности в современном мире и пояснил, что соглашения, достигнутые в 70-х годах отражали необходимость находить баланс. Сейчас же, по мнению политика, «остался только страх».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как рассказал президент Финляндии Ниинистё, президент РФ Владимир Путин очень хорошо отозвался о предложении оживить «дух Хельсинки».

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