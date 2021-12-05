Москва, 5 декабря, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с двумя навигационными спутниками Galileo успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямую трансляцию запуска вела 5 декабря на своём сайте корпорация «Роскосмос».

Thilo Kranz Запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру

Старт ракеты состоялся в 03:19 мск 5 декабря. Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» выполнили совместные расчёты российских и европейских специалистов.

Головная часть ракеты в составе разгонного блока «Фрегат» и двух спутников отделилась от третьей ступени носителя через девять минут после старта, в штатном режиме.

Ракета «Союз-СТ-Б» выведет на околоземную орбиту европейский навигационный спутник Galileo. Система навигации Galileo является аналогом российской ГЛОНАСС и американской GPS. всего в рамках проекта Galileo на околоземную орбиту будет выведено в общей сложности 28 спутников, считая экспериментальные и рабочие аппараты.

Старт ракеты-носителя с двумя навигационными спутниками на борту должен был состоятся 2 декабря, однако неоднократно переносился, в первый раз из-за неблагоприятных метеоусловий, во второй раз — из-за неготовности станции телеметрии Гвианского космического центра.