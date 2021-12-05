Джакарта, 5 декабря, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли, около 40 получили ожоги в результате усиления активности вулкана Семеру в Индонезии. Об этом 5 декабря сообщает агентство Reuters.

M. Rietze Вулкан Семеру

Извержение вулкана Семеру, расположенного на острове Ява, началось 4 декабря. Часть жилых домов, в которых находились люди, были засыпаны пеплом, камнями и грязью. Спасателям удалось эвакуировать из опасного района десять человек. Ещё 40 человек были госпитализированы с ожогами и другими травмами. Двух человек спасти не удалось.

Также отмечается, что в результате извержения вулкана был повреждён мост, соединяющий Лумаджанг с городом Маланг и разрушено несколько жилых зданий.

Вулкан Семеру, высотой 3600 метров, является самой высокой вершиной на острове Ява и одним из более 130 действующих вулканов на территории Индонезии. В предыдущий раз вулкан был активен в начале января текущего года, пострадавших из-за извержения вулкана не было.