Джакарта, 5 декабря, 2021, 04:21 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано сейсмологами у берегов Индонезии. Об этом 5 декабря сообщает геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 02:47 мск, эпицентр землетрясения находился в 261 км на север от индонезийского города Тобело (население около 10 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 33 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,1, которое произошло в Тихом океане у берегов Папуа — Новой Гвинеи.