Найроби, , 03:57 — REGNUM Как минимум 24 человека погибли в результате падения автобуса в реку в центральной части Кении. об этом 4 декабря сообщает кенийская газета The Star.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Автобус с пассажирами, направлявшимися на свадьбу пожилой пары старше 70 лет, упал в реку Энзиу при попытке пересечь её вброд. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за сильного течения. Автобус завалился на левый бок, попал в подводную яму и быстро погрузился под воду.

В результате инцидента погибли 24 человека, из них 15 человек являлись членами одной семьи. 12 человек удалось спасти в результате спасательных работ, которые осложнялись из-за течения. Торжества по случаю свадьбы были отменены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате ДТП в Красноярском крае.

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