Канберра, , 03:05 — REGNUM Вакцину производства американской компании Pfizer и германской BioNTech для иммунизации детей возрастом от пяти до 11 лет одобрило государственное управление терапевтических товаров (TGA) Австралии. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба регулятора.

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

TGA дало рекомендацию между первым и вторым этапом вакцинации детей делать паузу в 21 день. При этом доза препарата будет в три раза меньше, чем для подростков. Регулятор дал заключение, что вакцина может использоваться для иммунизации детей, побочные явления при применении препарата остаются умеренными, а профиль безопасности достаточно высокий.

Вакцинацию детей 5−11 лет власти Австралии планируют начать 10 января 2022 года. Поставки вакцины для детей будут осуществляться в приоритетном порядке, чтобы провести массовую вакцинацию до начала нового учебного года в феврале 2022. Всего предполагается привить от коронавируса не менее 2,3 млн детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Австралии не будут менять порядок ревакцинации от коронавируса после обнаружения штамма «Омикрон».

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии не изменят порядок ревакцинации после обнаружения «Омикрона»