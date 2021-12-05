Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Планы проведения видеозвонка по защищённому каналу связи между президентом США Джозефом Байденом и российским лидером Владимиром Путиным подтвердил Белый дом. Об этом 5 декабря сказано в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Видеозвонок запланирован на 7 декабря. По данным пресс-службы Белого дома, американский и российский лидеры обсудят ряд двусторонних вопросов. В частности, ожидается, что будут вопросы киберсферы, стратегической стабильности и региональный вопросы.

Также в ходе встречи по видеосвязи планируется рассмотрение актуальных вопросыов международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Ливию, кризис на Украине и, возможно, Сирию.

«Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины», — отметила Джен Псаки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что возможность проведения прямых переговоров между лидерами России и США обсуждается администрацией Белого дома.

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