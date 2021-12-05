5 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили данные о том, что в России подорожали мандарины.

Елизавета Коробова, , 10:15 — REGNUM Информация, согласно которой в России произошло традиционное сезонное подорожание мандаринов — цена выросла примерно на 25%, вызвала возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 5 декабря в социальной сети Facebook.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

«О росте цен всегда говорят в третьем лице, как о погодном явлении. Но цены увеличивают вполне себе конкретные люди», — отмечает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Многие пользователи пришли к выводу, что подорожание мандаринов удивительным образом вот уже который раз выпадает как раз под Новый год, когда данный вид цитрусовых традиционно оказывается у большого количества российских граждан на праздничных столах.

«Почему якобы сезонный рост цен на мандарины произошёл в период созревания продукта и его массовой поставки на рынок?! Чудеса рынка! Главное найти красивую отмазку», — пишет Ирина М.

Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

«Рост цен на икру и мандарины под Новый год — какая неожиданность! Каждый раз это происходит, растут цены на всё и даже не думают снижаться!» — указывает Елена В.

Некоторые комментаторы отмечают, что такой резкий рост цен более чем на четверть, судя по всему, опять никак не заинтересует российские контролирующие органы, которые совершенно забыли про чаяния простых людей.

«Ждём очередного молниеносного возбуждения ФАС где-нибудь через месяц, как раз когда ретейлеры насытятся и цены пойдут вниз», — написал Anton F.

Часть людей полагает, что дело кроется в банальной жадности российских предпринимателей, желающих нажиться за счёт традиции наших граждан.

«В преддверии Нового года охамевшие от безнаказанности барыги задрали цену на 25%, и никому нет до этого дела. Вот что на самом деле происходит. Пора называть вещи своими именами и не стесняться», — считает Станислав З.

Ряд пользователей указывает на то, что множество стран спокойно поставляет в Россию свои мандарины круглый год и ни о какой сезонности здесь и речи быть не может.

«Вообще-то, в декабре мандарины должны дешеветь, а не дорожать. Просто туча мандаринов разлетаются, словно пирожки. Спрос огромный, а предложение всегда удовлетворяет такое жгучее желание. Откуда эти мандарины везут? Из Марокко или Египта, или ещё не пойми откуда, где круглый год тепло и нет никаких сезонов. Кто-то покрывает картельный сговор продавцов», — поделился своим мнением Евгений М.

Отдельные комментаторы отмечают, что руководство России должно вспомнить про интересы простого народа, а не заниматься исключительно удовлетворением бесконечного аппетита российских предпринимателей.

«Забавно, что ещё недавно рост цен на товары был чем-то критическим, опасным, с этим пыталось бороться государство, а теперь этому находят обоснование, называют это естественным процессом и никто даже не собирается бороться. Российские власти, судя по всему, просто кинули людей под Новый год самостоятельно барахтаться во всём этом болоте неконтролируемого рынка, где разномастные хапуги пытаются обобрать гражданина до нитки. Спасибо большое», — пишет Кирилл А.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 3 декабря РИА Новости опубликовало материал, согласно которому эксперты различных компаний поведали о том, что в России произошло традиционное сезонное подорожание мандаринов — цена выросла примерно на 25%.