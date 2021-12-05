Москва, , 01:41 — REGNUM Пассажирские автобусы ЛиАЗ передал в Донецкую Народную Республику Благотворительный фонд Николая Расторгуева. Об этом 4 декабря сообщает новостной портал DNR-live.

Николай Расторгуев Anastasiya Fedorenko

Благотворительный фонд Народного артиста РФ, певца и музыканта, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева передал в ДНР 79 автобусов ЛиАЗ. Из них 25 автобусов останутся в Донецке, в настоящее время на маршруты уже вышли два из прибывших автобусов.

По три автобуса получат Ясиноватая и Новоазовский район. Как заявил мэр города Ясиноватая, с прибытием автобусов будут разработаны и запущены новые городские маршруты.

Ещё 18 автобусов уедут в Горловку, остальные распределят между другими городами и районами. Уточняется, что в декабре прибудут ещё 11 автобусов от этого же Благотворительного фонда.

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