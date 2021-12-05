5 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили предложения по стабилизации ситуации в Донбассе, которые Киеву были направлены представителями ДНР.

Светлана Рыбина, , 10:15 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Натальи Никоноровой о том, что Киеву были направлены новые предложения по стабилизации ситуации в Донбассе, чтобы вернуть Украину в рамки мирного дипломатического урегулирования процесса, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 декабря в социальной сети Facebook.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нашли что и кому направлять. На Украине слова разума не понимают, за восемь лет это стоило уже уяснить», — указывает Юрий А.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное предложение будет проигнорировано украинскими властями, которые только и делают, что доводят ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе до точки кипения.

Наталья Никонорова Mid-dnr.su

«Боюсь, что Украина не захочет ничего слышать. Она будет винить всех вокруг в том, что экономика хромает, население исчезает, войны постоянно какие-то на её территории, но сама ничего не захочет предпринимать. Будет просто винить всех вокруг, а точнее, Россию и её союзников», — уверен Сурен К.

Некоторые комментаторы отмечают, что только украинская официальная системная оппозиция может встать на сторону разума и прислушаться к голосу Донбасса, но даже они не рискуют идти против обезумевшей действующей власти на Украине.

«Украине направили? Это кому конкретно? Украинской власти? Она эти предложения по стабилизации вертела, как известно, на одном месте. Украинской оппозиции, которая является частью законодательной власти? Тогда это реально можно оформить в виде петиции. Но, насколько известно, она почему-то боится официально вступить в прямые переговоры с ЛНР и ДНР, быть посредником в диалоге между Киевом с одной стороны и Донбассом с другой», — отмечает Юрий А.

Часть людей считает, что никакой иной Украины в данное время быть не может, потому что элита этой страны заточена на то, чтобы нести знамя самого главного русофоба на континенте.

«Не с кем на Украине разговаривать. Вся система этой страны направлена на то, чтобы продавать свою русофобию Западу. Только с этого Украина и живёт. Тут нет смысла упирать на разум, логику и взаимные интересы. Киевские власти готовы уши себе отморозить, лишь бы России нагадить. Это не про разум, это очень иррациональная ситуация. Тут уже впору экзорциста вызывать», — поделился своим мнением Валентин Т.

Ряд пользователей указывает на то, что Киев ни за что не отвечает, настоящий субъект в этой игре — Соединённые Штаты Америки, которые хотят всеми возможными способами выдавить Российскую Федерацию с европейского рынка и загнать нашу страну в угол.

«К сожалению, Украине стабилизация не нужна. Украинской власти, а точнее американской власти, очень нужна война, чтобы отгородить Россию от Европы», — считает Александр Т.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ничего не поможет. Киев собирается напасть на Донбасс, просто ждёт приказа из Вашингтона. Сценарий написан, декорации выставлены, актёры на площадке. Скоро будет: «Камера! Мотор!». Донецку и Луганску нужно быть наготове», — предупреждает Валя Н.

Напомним, 3 декабря министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила в эфире «Первого канала» о том, что Киеву были направлены новые предложения по стабилизации ситуации в Донбассе, чтобы вернуть Украину в рамки мирного дипломатического урегулирования процесса.