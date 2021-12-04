Москва, 5 декабря, 2021, 01:13 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения России в провокациях со пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Свой ответ российский дипломат 5 декабря опубликовала в своём телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

Псаки заявила, что только страны НАТО могут принимать решения о вхождении в состав военного альянса, а не Россия.

«Важно помнить, кто является в этой ситуации провокатором, и это не Соединенные Штаты и не Украина», — сказала Псаки.

В своём ответе официальный представитель МИД РФ предложила Псаки вспомнить, «кто сбросил атомную бомбу на гражданское население в Хиросиме и Нагасаки, кто напалмом уничтожал людей во Вьетнаме, кто бомбил мирных жителей Белграда снарядами с обеднённым ураном, кто лжесвидетельствовал против Багдада в Совбезе ООН, потрясая пробиркой, кто повесил президента Ирака С. Хусейна и наслаждался зверским убийством ливийского лидера М. Каддафи».

Далее Захарова перечислила ещё множество таких эпизодов вмешательства во внутреннюю политику разных стран мира со стороны США, включая организацию цветных революций, частные военные кампании, гуманитарные эксперименты в Латинской Америке, нарушение международных договоров.

«Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен», — подвела итог Захарова, обращаясь к Псаки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявила официальный представитель МИД РФ Захарова, американским СМИ следует обратить внимание на агрессивные действия США в вопросе Украины, а не на действия России. Захарова пояснила, что спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Москву проводят именно США.