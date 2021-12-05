Ростов-на-Дону, , 00:49 — REGNUM В Ростовской области 5 декабря ожидается дождь, мокрый снег и гололёд. Это следует из оперативного прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.

Гололед Илья Бесхлебный

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Ростовский гидрометцентр прогнозирует облачную с прояснениями погоду. В большинстве районов Ростовской области пройдут дожди, в северных районах — с мокрым снегом. Не исключено, что осадки будут сильными. Ночью и утром местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд, на дорогах — гололедица. Скорость ветра будет достигать 6−11 метров в секунду.

В ночные часы на Дону подморозит до — 3 градусов. В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до 0…+5 градусов, в южных районах — до +9 градусов.