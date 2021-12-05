Ростов-на-Дону, , 00:47 — REGNUM В Ростовской области в течение 2022 года капитально отремонтируют 1180 многоквартирных домов. Об этом журналистам сообщил директор Фонда капитального ремонта Ростовской области Владислав Крюков.

Капремонт

«В это число не входят дома с системами газоснабжения, таких у нас в плане 700. Здесь вопросы по проектированию и ремонту решаются с газоснабжающей организацией в отдельном порядке», — уточнил он.

На капитальный ремонт многоквартирных домов в Ростовской области выделено более 5 млрд рублей. Средства потратят на ремонт крыш, фасадов, подвалов, а также укрепление фундаментов. Всего будет приведено в порядок более 3800 систем.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области изучают возможность повышения минимального размера взноса на капитальный ремонт. Речь идёт о росте тарифа в три раза. Это связано с увеличением стоимости стройматериалов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области плата за капремонт может вырасти втрое