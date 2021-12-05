Бухарест, , 00:33 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен у двух пассажиров авиарейса, прибывшего из ЮАР в Румынию. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба минздрава страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Коронавирус был выявлен у мужчины и женщины, прибывших из ЮАР 30 ноября, для выявления штамма «Омикрон» понадобились дополнительные исследования. Результаты анализов показали наличие у заражённых именно штамма «Омикрон».

В настоящее время оба инфицированных находятся на карантине. Уточняется, что ожидаются результаты анализов ещё одного пассажира, прибывшего одним авиарейсом с инфицированными «Омикроном».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Румынии объявили о намерении дополнительно выделить около 500 миллионов евро на борьбу с распространением коронавируса.

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