5 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента Молдавии о том, что в республике надо бороться с российской пропагандой.

Тимур Кондратьев, , 10:14 — REGNUM Заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что новому Совету по телевидению и радиовещанию страны следует не допускать пропаганды со стороны России на территории республики, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 5 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

»И это сразу же после того, как они подписали с Москвой договор по поставкам газа, который Молдавия умоляла заключить! Ох, смешные», — отмечает Светлана Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что Молдавия в очередной раз собирается вставить нож в российскую спину, ведь совсем недавно она умоляла Россию помочь ей с газом, а теперь вновь делает вид, якобы мы враги и угрожаем безопасности республики.

Майя Санду European People's Party

«Да уж, страшная логика — плевать в дающую руку. Кто её привязывает к телевизору и включает ей российские каналы? Кто заставляет смотреть и слушать наших «пропагандистов»? Пускай слушает своих американских пропагандистов, если они ей нравятся, мы же не против. Благо спутники позволяют — купи и лупись хоть сутки на пролёт, зачем людей лишать альтернативной точки зрения? Они вправе смотреть то, что они хотят», — поделился своим мнением Виктор Г.

Часть людей полагает, что, исключив российскую пропаганду, Молдавия останется один на один с пропагандой западной.

«А пропаганда со стороны Госдепа их устраивает, из-за которой они выглядят как идиоты?! На кого этот бред рассчитан?» — задаётся вопросом Лариса И.

Ряд пользователей указывает на то, что Санду так рьяно борется со всем российским только потому, что она находится под внешним управлением Запада.

«От кого Молдавия хочет стать независимой? Если они перестанут слушать российскую пропаганду, то, получается, они будут слушать только западную. А чем она лучше? Просто Санду является марионеткой Запада и работает в его интересах. Какие интересы у молдавского народа?» — интересуется Юрий С.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Санду не собирается бороться с некой российской пропагандой, она хочет подавить в стране оппозиционные СМИ, представляющие народу альтернативную точку зрения.

«Я живу в Кишиневе и могу сказать как оно есть: российские новостные каналы не вещают здесь уже несколько лет, их запретили ещё до прихода к власти Санду. Родина опять «в опасности», потому что ей, как и Зеленскому, надо подавить оппозиционные СМИ, представляющие для молдавского народа альтернативную точку зрения. Санду делает это ради тотального захвата власти в стране», — указывает Павел С.

Отдельные комментаторы отмечают, что российскому руководству пора окончательно понять, что власти Молдавии нам не друзья и готовы предать в любую минуту. Поэтому экономические взаимодействия с республикой пора серьёзно пересмотреть и перестать помогать русофобской молдавской власти, пишут граждане.

«Надо бы срочно пересмотреть цены на «ядовитый и вонючий» российский газ в сторону увеличения. Говорят, что это вмиг отрезвляет зарвавшихся политиков. Им тогда наша пропаганда уже не покажется такой страшной», — считает Александр Л.

Напомним, 3 декабря президент Молдавии Майя Санду в эфире TVR Moldova призвала новый Совет по телевидению и радиовещанию страны не допускать пропаганды со стороны России на территории республики.