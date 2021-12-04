Лондон, , 23:50 — REGNUM В Великобритании за последние сутки выявили более 42 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 4 декабря свидетельствуют данные правительства страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 42 848 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 10 421 104.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 127 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 145 551.

Как передавало ИА REGNUM, ранее британское Агентство безопасности здравоохранения сообщило, что в Британии более половины выявленных случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» пришлись на людей, полностью привитых вакцинами от COVID-19.