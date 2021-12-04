Хельсинки, , 23:43 — REGNUM Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто получил положительный результат теста на SARS-CoV-2. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба финского правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У министра иностранных дел нет симптомов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока министр иностранных дел страны будет «работать из дома».

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября в пресс-службе финского правительства сообщили, что ограничения для въезда в Финляндию из России и ряда других стран продлеваются до 19 декабря.