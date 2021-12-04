Москва, 4 декабря 2021, 23:39 — REGNUM Самолет-разведчик Североатлантического альясна CL-600 4 декабря пересек над открытыми водами Черного моря маршруты гражданских воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глав МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дальнейшее продвижение Североатлантического альянса на восток будет затрагивать коренные интересы безопасности России.
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