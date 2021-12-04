Москва, 4 декабря, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Самолет-разведчик Североатлантического альясна CL-600 4 декабря пересек над открытыми водами Черного моря маршруты гражданских воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Над открытыми водами Черного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения самолет-разведчик НАТО CL-600 выполнял полет, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глав МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дальнейшее продвижение Североатлантического альянса на восток будет затрагивать коренные интересы безопасности России.

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