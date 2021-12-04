Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Ученые из Бостонских университетов, расположенных в штатах Оклохома и Огайо, объяснили, почему за последние 3 тысячи лет уменьшился человеческий мозг. Ученые пришли к мнению, что это напрямую связано с процессами глобализации, кооперации и массового разделения труда. Статью об этом 4 декабря опубликовал журнал Frontiers in Ecology and Evolution.

Мозг Neil Conway

К такому выводу ученые пришли благодаря исследованию муравьиных моделей, так как смена поколений у насекомых происходит гораздо быстрее и их легче исследовать. Муравьиные модели показали, что когнитивные способности и разделение труда влияют на размер мозга.

Размер мозга человека за 6 миллионов лет увеличился более, чем в три раза, однако в последние несколько тысяч лет начал уменьшаться. Российский антрополог Станислав Дробышевский считает, что сокращение серого вещества, главного компонента центральной нервной системы, началось 25 тысяч лет назад.