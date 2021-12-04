Москва, , 23:16 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен из-за гололедицы. Об этом 4 декабря сообщили в Гидрометцентре России.

Гололед опасен Дарья Драй © ИА REGNUM

«Период предупреждения (в столичном регионе — прим. ИА REGNUM) до 13:00 мск 06 декабря, — говорится в сообщении. — Гололедица».

Отмечается, что «желтый» уровень — погода потенциально опасна.

Как передавало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в центральной части России будет переменчивой текущая зима.