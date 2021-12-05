Андрей Чепакин, 5 декабря 2021, 20:17 — REGNUM В 1995 году один мой приятель — известный российский лыжник предложил мне поучаствовать в гонке клуба Героя России Дмитрия Шпаро «Приключение». Называлась она длинно — «4 марафона за 4 дня с финишем на вершине Эльбруса». Она и сама была длинной и экстремально трудной.

Эльбрус. Легендарные «Бочки». Пётр Кожин и автор этого материала
Эльбрус. Легендарные «Бочки». Пётр Кожин и автор этого материала
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

В результате разных форс-мажоров лыжник остался дома, а я отправился в Приэльбрусье, чтобы снимать этот уникальный проект. Слово «уникальный» ещё не раз будет встречаться в этом тексте: так уж мне повезло с горными приключениями, хоть я никогда не был альпинистом, а та давняя гонка была моей первой встречей с высокими горами. До этого были только Карпаты, где у нас, лыжников, проходили тренировочные сборы.

То первое моё знакомство с Эльбрусом закончилось восхождением на вершину, причём весьма забавным. Мы с Петром Кожиным должны были встречать участников на финише — он для фиксации результатов и необходимой помощи, я — для того, чтобы сделать красивые фотографии «героев». Для этого мы ушли наверх за несколько часов до старта участников. В нагрузку нам дали двух «рюкзаков» — зарубежных ветеранов, которые никак бы не уложились во временной лимит, если бы пошли на вершину в одно время со всеми. Иностранцы платили за участие немалые деньги, и организаторы не хотели их лишать радости покорения Эльбруса.

Граница 80-90-х годов. Эльбрус. Пётр Кожин во время установления очередного рекорда
Граница 80-90-х годов. Эльбрус. Пётр Кожин во время установления очередного рекорда
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Уже где-то после скал Пастухова наши гости совсем «капнули». Петя, передав часть своего груза мне, отправился с немцем и американцем вниз, а я наверх — в абсолютно неизвестную мне темноту. Без кошек, фонарика, опыта, но зато с грузом фотоаппаратуры и прочих нужностей.

С помощью Бога и великого русского языка до вершины я добрался. Участников и красивые пейзажи поснимал от души. Правда, когда дошла очередь до «селфи» на Эльбрусе, который тогда был просто автопортрет, в арсенале у меня осталась только плёнка в 1600 единиц — это были самые зернистые фотографии, которые я когда-либо сделал за 42 года в профессии.

По итогу тех соревнований я стал более-менее (а для кого-то «в доску») своим для горных экстремалов — те убедились, что я не только неплохо снимаю, но и переношу высотные нагрузки, не требую к себе особенного внимания и слишком высоких гонораров.

В последующие годы были съёмки забегов-восхождений на Эльбрус для Книги рекордов Гиннесса Петра Кожина. А потом случился перерыв.

Проверено на себе. Судьи и организаторы фестиваля Red Fox Elbrus Race до старта соревнования совершили «контрольное» восхождение на вершину
Проверено на себе. Судьи и организаторы фестиваля Red Fox Elbrus Race до старта соревнования совершили «контрольное» восхождение на вершину
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Несколько лет назад отец-основатель российского скайраннинга, а по совместительству директор одного из самых значимых в мире Фестиваля экстремальных горных видов спорта Red Fox Elbrus Race, Евгений Колчанов предложил руководству мою кандидатуру для высотных съёмок. То, в лице Ольги Мороз, согласилось — и вот уже несколько лет подряд я имею счастье находиться в гуще заоблачных экстремальных приключений.

Эльбрус. Судьи маркируют трассу для ски-альпинистов.
Эльбрус. Судьи маркируют трассу для ски-альпинистов.
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Для высокогорных судей соревновательный день начинается глубокой ночью
Для высокогорных судей соревновательный день начинается глубокой ночью
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Судьи фестиваля Red Fox Elbrus Race. На первом плане – легендарный питерский альпинист Алексей Корень
Судьи фестиваля Red Fox Elbrus Race. На первом плане – легендарный питерский альпинист Алексей Корень
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Программа фестиваля включала в себя разные дисциплины от скайраннинга до ски-альпинизма и фанового бега на снегоступах.

Ски-альпинисты на пути к вершине Эльбруса
Ски-альпинисты на пути к вершине Эльбруса
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Короткий отдых ски-альпинистов
Короткий отдых ски-альпинистов
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Эльбрус. Наши дни. Отдых у «Бочек»
Эльбрус. Наши дни. Отдых у «Бочек»
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Но всегда основой были «Вертикальный километр» — забег с поляны Азау (2300 метров над уровнем моря) протяжённостью 4 километра с набором высоты 1 километр и два забега на вершину Эльбруса (с поляны Азау и Гара-Баши).

Идеальный пейзаж с участниками «Вертикального километра»
Идеальный пейзаж с участниками «Вертикального километра»
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Фестиваль Red Fox Elbrus Race. Старт самого массовой дисциплины – гонки «Вертикальный километр»
Фестиваль Red Fox Elbrus Race. Старт самого массовой дисциплины – гонки «Вертикальный километр»
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Змейка из участников «Вертикального километра» растянулась на многие сотни метров
Змейка из участников «Вертикального километра» растянулась на многие сотни метров
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Туман на старте «Вертикального километра»
Туман на старте «Вертикального километра»
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Вот эти две гонки и есть соль и боль фестиваля! Сотни участников, вступая в борьбу со сложными погодными условиями, преодолевают перепад высот свыше 3000 м, чтобы взойти на самую высокую точку Европы — вершину г. Эльбрус (5642 м)!

Гонка на Эльбрусе в непогоду
Гонка на Эльбрусе в непогоду
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Старт гонки с поляны Азау. На первом плане одна из лучших российских мультиспортсменок Виктория Зарина
Старт гонки с поляны Азау. На первом плане одна из лучших российских мультиспортсменок Виктория Зарина
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Штормовой ветер – одна из главных опасностей для альпинистов на горе
Ски-альпинисты на дистанции
Штормовой ветер – одна из главных опасностей для альпинистов на горе
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Ски-альпинисты на дистанции
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Алексей Корень (справа) помогает одному из участников соревнований на контрольном пункте
Алексей Корень (справа) помогает одному из участников соревнований на контрольном пункте
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Пока есть силы, надо двигаться!
Пока есть силы, надо двигаться!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Ветер и метель – большая проблема, но подкрепиться надо!
Ветер и метель – большая проблема, но подкрепиться надо!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

У фестиваля свои герои, живущие в разных концах мира — от Альп и Памира до Анд и Хибин, которых объединяют уникальные физические возможности, но более всего любовь к горам и умение терпеть и преодолевать трудности.

Фестиваль Red Fox Elbrus Race – символический финиш скоростного восхождения на вершину, чтобы у участников были динамичные фотографии
Фестиваль Red Fox Elbrus Race – символический финиш скоростного восхождения на вершину, чтобы у участников были динамичные фотографии
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
«Вертикальный километр». Через несколько секунд после финиша
«Вертикальный километр». Через несколько секунд после финиша
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Для кого-то финиш – уже победа!
Для кого-то финиш – уже победа!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Финиш гонки на Эльбрусе. Скайраннера Жанну Вокуеву встречает известный российский альпинист Александр Глушковский
Финиш гонки на Эльбрусе. Скайраннера Жанну Вокуеву встречает известный российский альпинист Александр Глушковский
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Большая часть фотографий — оттуда, здесь и ключевые моменты состязаний, и выдающиеся персонажи из мира скайраннинга.

Главный организатор и идеолог приключенческой гонки Red Fox Adventure Race Ольга Мороз и на Эльбрусе всегда в гуще событий
Главный организатор и идеолог приключенческой гонки Red Fox Adventure Race Ольга Мороз и на Эльбрусе всегда в гуще событий
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Казалось, что Elbrus Race будет самым сложных горным приключением для меня, пока не случилось приглашение от того же Евгения Колчанова поучаствовать в самой высокогорной гонке в мире. Уникальность Lenin Race может показать только одна цифра — финиш гонки происходит на высоте 7134 метра.

Памир. Гонка Lenin Race — участники на высоте около 6000 метров над уровнем моря
Памир. Гонка Lenin Race — участники на высоте около 6000 метров над уровнем моря
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

В августе в горах Памира творится глобальная история экстремального спорта — здесь по традиции не первый год проходит Фестиваль горных видов спорта Lenin Race. Главная фишка заоблачного действа — самая высокогорная гонка в мире с финишем на вершине одного из самых высоких памирских «семитысячников» пике Ленина (7134 метра над уровнем моря). Стартует состязание в первом штурмовом лагере на высоте 4400 метров. Протяжённость дистанции — 14 километров. Таким образом, перепад высот на трассе — 2734 метра. За несколько дней до основной гонки проходит 24-километровая более многолюдная «репетиция».

Пик Ленина. Горы не прощают даже малейших ошибок – непальские шерпы спускают вниз тело погибшего альпиниста
Пик Ленина. Горы не прощают даже малейших ошибок – непальские шерпы спускают вниз тело погибшего альпиниста
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

В мире найдётся полтора-два десятка атлетов, способных преодолеть этот «адов путь» за лимит из 9 часов (после этого судьи начинают спуск с вершины, поворачивая, иной раз практически силовыми методами, не уложившихся в контрольное время). В этом году во всём мире нашлось 13 смельчаков (3 женщины и 10 мужчин) из 9 стран, которые решили штурмовать вершину.

Lenin Race – впереди ещё тяжёлый путь
Lenin Race – впереди ещё тяжёлый путь
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

За несколько недель до «штурма» они приехали на Памир для акклиматизации и тренировок. Большинство совершили «подготовительные» восхождения на пик Ленина.

Испанские участники гонки Lenin Race. Им не повезёт, и из-за лимита времени они будут повёрнуты судьями назад
Испанские участники гонки Lenin Race. Им не повезёт, и из-за лимита времени они будут повёрнуты судьями назад
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Для понимания уровня этих звёзд альпинизма ещё немного цифр и пояснений. Я был единственным приглашённым фотографом на этой гонке. Естественно, организаторы не без оснований ждали от меня «шедевров». А ваять их было ох как непросто, ибо на главной гонке ты мог выбрать для съёмки только одну точку (не мог же фотограф бегать по горе быстрее спортсменов). Я решил снимать между вторым (5300 м) и третьим (6100 м) штурмовыми лагерями и ушёл готовиться туда за сутки до старта участников вместе с двумя хорошо подготовленными местными гидами-альпинистами. Так вот, от первого до второго лагеря мы поднимались (пусть и с грузом) 6 часов — это очень-очень хорошее среднее время. А теперь внимание! Будущий победитель гонки австриец Доминик Сальчер преодолел этот отрезок за 1 час 34 минуты (!!!).

Памир. Доминик Сальчер во время гонки на пик Ленина
Lenin Race. Прыжок через препятствие во время гонки
Памир. Доминик Сальчер во время гонки на пик Ленина
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Lenin Race. Прыжок через препятствие во время гонки
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Участники стартовали 5 августа в 4 часа утра, пока «трасса» не раскисла. Доминика, единственного из всех участников гонки, я снимал практически в темноте на высоте около 6 километров. Остальных, двигаясь ниже и ниже по склону, чтобы менять для разнообразия ракурсы и планы, — уже когда рассвело.

Ленинрейс – Оксана Стефанишина на пике Ленина. Короткая передышка, и сразу вниз — спуск бывает труднее, чем подъём
Ленинрейс – Оксана Стефанишина на пике Ленина. Короткая передышка, и сразу вниз — спуск бывает труднее, чем подъём
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Доминик и победил, достигнув вершины за 5 часов 10 минут. Среди женщин первой была уникальная россиянка Оксана Стефанишина со временем 8 часов 10 минут. Уложились в лимит времени и достигли вершины 5 мужчин и 2 женщины. До рекорда трассы легендарного россиянина Виталия Шкеля Доминику не хватило 3 минут! Тем жарче будет возможное противостояние звёзд мирового высотного скайраннинга в следующий раз!

Оксана Стефанишина с тортом, который в честь её победы на Lenin Race испекли в высотном лагере
Оксана Стефанишина с тортом, который в честь её победы на Lenin Race испекли в высотном лагере
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

 Это подпись к фотографиям, которую я написал по окончании гонки. А теперь чуть о личном. Здесь в основном съёмки, которые я делал на высотах от 4400 до около 6000 м. Здесь и мои любимые герои — Оксана и Доминик. Я очень уважаю их как спортсменов. Они глубоко симпатичны мне как люди. Я искренне желал им победы. Слава богу, что у них это очень красиво получилось.

Виталий Шкель – человек-легенда в мире высокогорного спорта
Виталий Шкель – человек-легенда в мире высокогорного спорта
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Оксана Стефанишина – победитель и рекордсмен многих горных забегов и восхождений
Австриец Доменик Сальчер – победитель фестивалей Lenin Race и Elbrus Red Fox Race
Оксана Стефанишина – победитель и рекордсмен многих горных забегов и восхождений
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Австриец Доменик Сальчер – победитель фестивалей Lenin Race и Elbrus Red Fox Race
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

 Знаете, что было самым трудном в работе на этой горе? Не уход в ночь съёмки из второго лагеря в полную для меня неизвестность. Не движение вверх, хотя оно всегда — страдание. Не спуск, когда мозолей на ногах было больше, чем пальцев и пяток. Самым страшным для моей деятельной натуры было почти суточное ничегонеделание в молоке тумана во втором лагере. Я лежал один в палатке и тихо сходил с ума. Автопортрет оттуда. У меня не было ни книги, ни рации, ни музыки, ни собеседника. Только мысли. Я вообще не люблю толпу и зачастую очень люблю одиночество. Но там мне хватило. Хватило одного дня в этой «белой комнате»! А альпинисты ждут неделями и месяцами. Ждут ради того, чтобы договориться с Горой и зайти на неё.

Андрей Чепакин — автор материала во время ночёвки в высокогорном лагере на пике Ленина
Андрей Чепакин — автор материала во время ночёвки в высокогорном лагере на пике Ленина
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

 Поэтому они для меня космонавты! Навсегда!!!