5 декабря 2021 | Время чтения 8 мин

Андрей Чепакин, , 20:17 — REGNUM В 1995 году один мой приятель — известный российский лыжник предложил мне поучаствовать в гонке клуба Героя России Дмитрия Шпаро «Приключение». Называлась она длинно — «4 марафона за 4 дня с финишем на вершине Эльбруса». Она и сама была длинной и экстремально трудной.

Эльбрус. Легендарные «Бочки». Пётр Кожин и автор этого материала

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

В результате разных форс-мажоров лыжник остался дома, а я отправился в Приэльбрусье, чтобы снимать этот уникальный проект. Слово «уникальный» ещё не раз будет встречаться в этом тексте: так уж мне повезло с горными приключениями, хоть я никогда не был альпинистом, а та давняя гонка была моей первой встречей с высокими горами. До этого были только Карпаты, где у нас, лыжников, проходили тренировочные сборы.

То первое моё знакомство с Эльбрусом закончилось восхождением на вершину, причём весьма забавным. Мы с Петром Кожиным должны были встречать участников на финише — он для фиксации результатов и необходимой помощи, я — для того, чтобы сделать красивые фотографии «героев». Для этого мы ушли наверх за несколько часов до старта участников. В нагрузку нам дали двух «рюкзаков» — зарубежных ветеранов, которые никак бы не уложились во временной лимит, если бы пошли на вершину в одно время со всеми. Иностранцы платили за участие немалые деньги, и организаторы не хотели их лишать радости покорения Эльбруса.

Граница 80-90-х годов. Эльбрус. Пётр Кожин во время установления очередного рекорда Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Уже где-то после скал Пастухова наши гости совсем «капнули». Петя, передав часть своего груза мне, отправился с немцем и американцем вниз, а я наверх — в абсолютно неизвестную мне темноту. Без кошек, фонарика, опыта, но зато с грузом фотоаппаратуры и прочих нужностей.

С помощью Бога и великого русского языка до вершины я добрался. Участников и красивые пейзажи поснимал от души. Правда, когда дошла очередь до «селфи» на Эльбрусе, который тогда был просто автопортрет, в арсенале у меня осталась только плёнка в 1600 единиц — это были самые зернистые фотографии, которые я когда-либо сделал за 42 года в профессии.

По итогу тех соревнований я стал более-менее (а для кого-то «в доску») своим для горных экстремалов — те убедились, что я не только неплохо снимаю, но и переношу высотные нагрузки, не требую к себе особенного внимания и слишком высоких гонораров.

В последующие годы были съёмки забегов-восхождений на Эльбрус для Книги рекордов Гиннесса Петра Кожина. А потом случился перерыв.

Проверено на себе. Судьи и организаторы фестиваля Red Fox Elbrus Race до старта соревнования совершили «контрольное» восхождение на вершину Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Несколько лет назад отец-основатель российского скайраннинга, а по совместительству директор одного из самых значимых в мире Фестиваля экстремальных горных видов спорта Red Fox Elbrus Race, Евгений Колчанов предложил руководству мою кандидатуру для высотных съёмок. То, в лице Ольги Мороз, согласилось — и вот уже несколько лет подряд я имею счастье находиться в гуще заоблачных экстремальных приключений.

Эльбрус. Судьи маркируют трассу для ски-альпинистов.

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Для высокогорных судей соревновательный день начинается глубокой ночью Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Судьи фестиваля Red Fox Elbrus Race. На первом плане – легендарный питерский альпинист Алексей Корень Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Программа фестиваля включала в себя разные дисциплины от скайраннинга до ски-альпинизма и фанового бега на снегоступах.

Ски-альпинисты на пути к вершине Эльбруса Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Короткий отдых ски-альпинистов Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Эльбрус. Наши дни. Отдых у «Бочек» Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Но всегда основой были «Вертикальный километр» — забег с поляны Азау (2300 метров над уровнем моря) протяжённостью 4 километра с набором высоты 1 километр и два забега на вершину Эльбруса (с поляны Азау и Гара-Баши).

Идеальный пейзаж с участниками «Вертикального километра» Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Фестиваль Red Fox Elbrus Race. Старт самого массовой дисциплины – гонки «Вертикальный километр» Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Змейка из участников «Вертикального километра» растянулась на многие сотни метров Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Туман на старте «Вертикального километра» Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Вот эти две гонки и есть соль и боль фестиваля! Сотни участников, вступая в борьбу со сложными погодными условиями, преодолевают перепад высот свыше 3000 м, чтобы взойти на самую высокую точку Европы — вершину г. Эльбрус (5642 м)!

Гонка на Эльбрусе в непогоду Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Старт гонки с поляны Азау. На первом плане одна из лучших российских мультиспортсменок Виктория Зарина Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Штормовой ветер – одна из главных опасностей для альпинистов на горе Андрей Чепакин © ИА REGNUM Ски-альпинисты на дистанции Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Алексей Корень (справа) помогает одному из участников соревнований на контрольном пункте Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Пока есть силы, надо двигаться! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Ветер и метель – большая проблема, но подкрепиться надо!

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

У фестиваля свои герои, живущие в разных концах мира — от Альп и Памира до Анд и Хибин, которых объединяют уникальные физические возможности, но более всего любовь к горам и умение терпеть и преодолевать трудности.

Фестиваль Red Fox Elbrus Race – символический финиш скоростного восхождения на вершину, чтобы у участников были динамичные фотографии Андрей Чепакин © ИА REGNUM

«Вертикальный километр». Через несколько секунд после финиша Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Для кого-то финиш – уже победа!

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Финиш гонки на Эльбрусе. Скайраннера Жанну Вокуеву встречает известный российский альпинист Александр Глушковский Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Большая часть фотографий — оттуда, здесь и ключевые моменты состязаний, и выдающиеся персонажи из мира скайраннинга.

Главный организатор и идеолог приключенческой гонки Red Fox Adventure Race Ольга Мороз и на Эльбрусе всегда в гуще событий Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Казалось, что Elbrus Race будет самым сложных горным приключением для меня, пока не случилось приглашение от того же Евгения Колчанова поучаствовать в самой высокогорной гонке в мире. Уникальность Lenin Race может показать только одна цифра — финиш гонки происходит на высоте 7134 метра.

Памир. Гонка Lenin Race — участники на высоте около 6000 метров над уровнем моря Андрей Чепакин © ИА REGNUM

В августе в горах Памира творится глобальная история экстремального спорта — здесь по традиции не первый год проходит Фестиваль горных видов спорта Lenin Race. Главная фишка заоблачного действа — самая высокогорная гонка в мире с финишем на вершине одного из самых высоких памирских «семитысячников» пике Ленина (7134 метра над уровнем моря). Стартует состязание в первом штурмовом лагере на высоте 4400 метров. Протяжённость дистанции — 14 километров. Таким образом, перепад высот на трассе — 2734 метра. За несколько дней до основной гонки проходит 24-километровая более многолюдная «репетиция».

Пик Ленина. Горы не прощают даже малейших ошибок – непальские шерпы спускают вниз тело погибшего альпиниста Андрей Чепакин © ИА REGNUM

В мире найдётся полтора-два десятка атлетов, способных преодолеть этот «адов путь» за лимит из 9 часов (после этого судьи начинают спуск с вершины, поворачивая, иной раз практически силовыми методами, не уложившихся в контрольное время). В этом году во всём мире нашлось 13 смельчаков (3 женщины и 10 мужчин) из 9 стран, которые решили штурмовать вершину.

Lenin Race – впереди ещё тяжёлый путь Андрей Чепакин © ИА REGNUM

За несколько недель до «штурма» они приехали на Памир для акклиматизации и тренировок. Большинство совершили «подготовительные» восхождения на пик Ленина.

Испанские участники гонки Lenin Race. Им не повезёт, и из-за лимита времени они будут повёрнуты судьями назад Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Для понимания уровня этих звёзд альпинизма ещё немного цифр и пояснений. Я был единственным приглашённым фотографом на этой гонке. Естественно, организаторы не без оснований ждали от меня «шедевров». А ваять их было ох как непросто, ибо на главной гонке ты мог выбрать для съёмки только одну точку (не мог же фотограф бегать по горе быстрее спортсменов). Я решил снимать между вторым (5300 м) и третьим (6100 м) штурмовыми лагерями и ушёл готовиться туда за сутки до старта участников вместе с двумя хорошо подготовленными местными гидами-альпинистами. Так вот, от первого до второго лагеря мы поднимались (пусть и с грузом) 6 часов — это очень-очень хорошее среднее время. А теперь внимание! Будущий победитель гонки австриец Доминик Сальчер преодолел этот отрезок за 1 час 34 минуты (!!!).

Памир. Доминик Сальчер во время гонки на пик Ленина Андрей Чепакин © ИА REGNUM Lenin Race. Прыжок через препятствие во время гонки Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Участники стартовали 5 августа в 4 часа утра, пока «трасса» не раскисла. Доминика, единственного из всех участников гонки, я снимал практически в темноте на высоте около 6 километров. Остальных, двигаясь ниже и ниже по склону, чтобы менять для разнообразия ракурсы и планы, — уже когда рассвело.

Ленинрейс – Оксана Стефанишина на пике Ленина. Короткая передышка, и сразу вниз — спуск бывает труднее, чем подъём Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Доминик и победил, достигнув вершины за 5 часов 10 минут. Среди женщин первой была уникальная россиянка Оксана Стефанишина со временем 8 часов 10 минут. Уложились в лимит времени и достигли вершины 5 мужчин и 2 женщины. До рекорда трассы легендарного россиянина Виталия Шкеля Доминику не хватило 3 минут! Тем жарче будет возможное противостояние звёзд мирового высотного скайраннинга в следующий раз!

Оксана Стефанишина с тортом, который в честь её победы на Lenin Race испекли в высотном лагере Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Это подпись к фотографиям, которую я написал по окончании гонки. А теперь чуть о личном. Здесь в основном съёмки, которые я делал на высотах от 4400 до около 6000 м. Здесь и мои любимые герои — Оксана и Доминик. Я очень уважаю их как спортсменов. Они глубоко симпатичны мне как люди. Я искренне желал им победы. Слава богу, что у них это очень красиво получилось.

Виталий Шкель – человек-легенда в мире высокогорного спорта Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Оксана Стефанишина – победитель и рекордсмен многих горных забегов и восхождений Андрей Чепакин © ИА REGNUM Австриец Доменик Сальчер – победитель фестивалей Lenin Race и Elbrus Red Fox Race Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Знаете, что было самым трудном в работе на этой горе? Не уход в ночь съёмки из второго лагеря в полную для меня неизвестность. Не движение вверх, хотя оно всегда — страдание. Не спуск, когда мозолей на ногах было больше, чем пальцев и пяток. Самым страшным для моей деятельной натуры было почти суточное ничегонеделание в молоке тумана во втором лагере. Я лежал один в палатке и тихо сходил с ума. Автопортрет оттуда. У меня не было ни книги, ни рации, ни музыки, ни собеседника. Только мысли. Я вообще не люблю толпу и зачастую очень люблю одиночество. Но там мне хватило. Хватило одного дня в этой «белой комнате»! А альпинисты ждут неделями и месяцами. Ждут ради того, чтобы договориться с Горой и зайти на неё.

Андрей Чепакин — автор материала во время ночёвки в высокогорном лагере на пике Ленина Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Поэтому они для меня космонавты! Навсегда!!!