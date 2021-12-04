Лондон, 4 декабря, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Британские ученые разработали технологию, благодаря которой стало возможным получать животных одного запланированного пола. Это стало возможным благодаря использованию технологии геномного редактирования CRISPR. Эффективность технологии составляет 100%. Статью об этом 4 декабря опубликовал журнал Nature Communications.

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«Результаты нашей работы могут иметь далеко идущие последствия для биоэтических и нормативных аспектов науки и сельского хозяйства. Однако пока рано внедрять эту технологию в общее использование. Необходимо провести дальнейшие исследования и разработать конкретные наборы инструментов для разных видов, а так проверить их безопасность и эффективность», — сказал старший автор исследования Питер Эллис.

Также сообщается, что такую технологию можно использовать в сельском хозяйстве для сокращения числа отбракованных по половому признаку животных.