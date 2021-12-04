Загреб, 4 декабря 2021, 23:02 — REGNUM В Хорватии оппозиционная партия «Мост» начала сбор подписей для организации референдума по вопросу отмены ковид-паспортовъ, сообщает национальное телевидение HRT.
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Отмечается, что партия «Мост» организовала около 1,2 тыс. мест для сбора подписей граждан по всей стране. Для организации референдума необходимо набрать 370 тыс. голосов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Хорватии задержала медсестру, работающую в Загребе, которая за деньги вносила ложные данные о вакцинации граждан в реестр медучреждения, в котором работала.
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