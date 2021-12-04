Загреб, , 23:02 — REGNUM В Хорватии оппозиционная партия «Мост» начала сбор подписей для организации референдума по вопросу отмены ковид-паспортовъ, сообщает национальное телевидение HRT.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Отмечается, что партия «Мост» организовала около 1,2 тыс. мест для сбора подписей граждан по всей стране. Для организации референдума необходимо набрать 370 тыс. голосов.

«Во время репрессивных мер мы призываем к возвращению к демократии», — сообщила член партии Мария Селак Распудич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Хорватии задержала медсестру, работающую в Загребе, которая за деньги вносила ложные данные о вакцинации граждан в реестр медучреждения, в котором работала.

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