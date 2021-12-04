Киев, 4 декабря, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Вертолет Ми-8 со стороны Украины не нарушал воздушное пространство Белоруссии. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба МВД Украины.

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«Информация белорусской стороны о нарушении воздушного пространства вертолетом Ми-8 со стороны Украины не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что украинский вертолет Ми-8 пересек границу и залетел на территорию соседнего государства на глубину в 1 км.