Дамаск, , 22:49 — REGNUM В Сирии в результате обстрелов боевиков получили ранения двое сирийских военных, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Вадим Кулить.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в провинции Идлиб в результате обстрела террористами в районе населенного пункта Руайха ранен один сирийский военный.

«В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Калаз-Фаукани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мортлу, ранен один сирийский военнослужащий», — сказал на брифинге Кулить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вадим Кулить заявил, что четверо военнослужащих армии Сирии ранены за сутки 3 декабря в Идлибской зоне деэскалации.

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