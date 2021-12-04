Дамаск, 4 декабря 2021, 22:49 — REGNUM В Сирии в результате обстрелов боевиков получили ранения двое сирийских военных, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Вадим Кулить.
По его словам, в провинции Идлиб в результате обстрела террористами в районе населенного пункта Руайха ранен один сирийский военный.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вадим Кулить заявил, что четверо военнослужащих армии Сирии ранены за сутки 3 декабря в Идлибской зоне деэскалации.
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