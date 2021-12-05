5 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

Михаил Демурин, , 00:05 — REGNUM Выступая в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал «не забывать о том, что за пределами нашего Отечества есть такие силы, которые очень заинтересованы в том, чтобы мы постепенно повымирали и чтобы нашу землю можно было забрать». Он высказал «глубокое убеждение» в том, что «и вирус к нам попал не случайно и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего народонаселения, которая ведется на просторах интернета и которая ведется в телеграм-каналах, эта кампания тоже режиссируется из-за рубежа». Вот так взял, и записал всех противников установления тотального цифрового контроля над гражданами России и тех, кто не доверяет доводам сторонников тотальной принудительной вакцинации — и православных верующих, и атеистов, — в число марионеток зарубежных врагов России!

Служитель с масками для прихожан в Казанском соборе Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Не могу не вспомнить в этой связи 1991 год. Чьей «марионеткой» оказался тогда сам нынешний митрополит Волоколамский, в то время иеромонах Иларион? Известно, что, находясь тогда в Литовской ССР, молодой клирик выступил за подрыв нашего общего государства — Союза Советских Социалистических Республик. В январе 1991 года иеромонах Иларион призывал военнослужащих Вооружённых сил Советского Союза, находившихся в Литве, к нарушению присяги. Он продолжал поддерживать версию литовских русофобов по поводу январских событий у Вильнюсской телебашни даже тогда, когда её лживость была уже доказана. Сегодня, напомню, именно эта лживая версия служит основанием для преследования Литвой ряда уважаемых граждан России, что дало Следственному комитету России основание завести на литовских следователей и судей дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Но этих заведомо невиновных граждан СССР и России Иларион Алфеев давно осудил. А сегодня он осуждает, причём грубо и опять совершенно бездоказательно, противников тотальной принудительной вакцинации и «куаризации». Причём делает это якобы с государственнических позиций. Но кто же поверит человеку, который уже один раз предал свою страну?

Митрполит Иларион (Алфеев) Александр Филиппов

Вот и мы, не веря ему, зададимся вопросом, как излагаемая митрополитом Иларионом позиция соотносится с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с позицией Русской православной церкви.

Выступая 18 мая 2021 года на открытии IX Парламентских встреч, организованных в Государственной думе России в рамках XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, то есть человек, который только и может выступать от лица всей РПЦ, призвал «учитывать интересы и права тех наших сограждан, которые отказываются пользоваться любыми электронными системами». «Таких людей в нашей стране достаточно много, — сказал патриарх. — Случаи утечки в Интернет персональных данных только усиливают обеспокоенность общественности, поскольку свидетельствуют о нашей большой уязвимости. Мы видим готовность государства учитывать мнение тех, кто не готов принять как общеобязательные новые технологии, в том числе реализующие услуги для широких слоев общества… Важно не допустить дискриминации, возникающей по принципу «не хочешь пользоваться новой технологией — жизненно важная государственная услуга не будет оказана». «Такой подход, — продолжил патриарх Кирилл, — неминуемо приведет к отключению человека от возможности вести профессиональную деятельность или получать материальные блага, если он не согласится в полной мере с условиями их предоставления. Для тех, кто дорожит правом на конфиденциальность, тайну частной жизни и не желает делать личные сведения предметом коммерческого анализа и торга, это существенный вопрос». Патриарх призвал законодателей отнестись к высказываемым опасениям со всем вниманием и «особо» подчеркнул, что обеспокоенность РПЦ «не является специфически религиозно мотивированной, но лежит в области соблюдения прав человека».

Патриарх Кирилл. Парламентские встречи

Было это, как я уже сказал, в мае, с тех пор положение с распространением новой коронавирусной инфекции осложнилось и возможен вопрос, не изменила ли РПЦ свою позицию, изложенную тогда её предстоятелем. Смотрим, что сказал по этому же поводу 27 ноября 2021 года в эфире радио «Вера» председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда: предложение о повсеместном введении QR-кодов, вызвавшее в последнее время заметную реакцию в российском обществе, требует «очень серьезного и детального обсуждения, учитывающего все возможные возражения и обеспокоенность людей». По его словам, вопрос о введении и использовании QR-кодов относится к сфере реализации прав человека на свободу передвижения, тайну личной жизни и т. д. Он считает, что у метода борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции путём введения QR-кодов «есть обратная сторона, связанная с правами человека, с управлением большими массами людей. Всё это… требует серьезного переосмысления и законодательных изменений. И, безусловно, общественные и религиозные организации должны принимать самое активное участие в обсуждении этих вопросов».

Другими словами, РПЦ, от лица которой уполномочен говорить Владимир Легойда, полагает, что ясности в вопросе о том, является ли введение QR-кодов не то что лучшим, а даже просто эффективным методом борьбы с ковидом, а также о том, как в нём соотносятся плюсы и минусы, нет. А митрополит Иларион заведомо записывает всех противников «куаризации» в ставленников внешних врагов России. Хорошая основа для дискуссии!

Владимир Легойда. Иван Андреевский

В сказанном главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата в программе «Церковь и мир» по затронутому в этом комментарии вопросу правдой является только одно: «за пределами нашего Отечества есть такие силы, которые очень заинтересованы в том, чтобы мы постепенно повымирали и чтобы нашу землю можно было забрать». Эти силы, добавлю от себя, причём не только внешние, развалили Советский Союз, создали условия для массового вымирания граждан России в 1990-е годы, развалили систему здравоохранения в 2000-е, повергли большинство населения нашей страны в бедность и нищету, при которых сохранять не то что здоровье, а просто удовлетворительное состояние человеческого организма невозможно. Не в этом ли главные причины того, что многие наши соотечественники, а также врачи при всём желании не могут справиться с инфекцией? Вот о чём надо говорить, да что там говорить — кричать, а не искать внешних врагов тогда, когда позиция общества оказалась противоположной позиции, продвигаемой группой чиновников и бизнесменов при власти! Пусть это и крупные чиновники и крупные бизнесмены!

«Мы целый год хлопочем о том, чтобы не вызвать недовольства у людей, которые не хотят прививаться и выступают против QR-кодов», — заявляет митрополит Иларион, отождествляя себя, судя по сказанному, с правительством. Значит, не так «хлопочете»! Недовольство людей происходящим растёт, и дело тут вовсе не в «их природе» и их «умонастроении», как считает архиерей.

Надеюсь, что в Русской православной церкви есть немало честных иерархов, которые понимают, что к народу надо прислушиваться, а не определять в «иноагенты». И с властью себя не отождествлять: дорого может обойтись, далеко не всем в России нынешняя власть близка.

Завершаю предложением: переименовать программу «Церковь и мир» в «Митрополит Иларион и мир», ведь он сам в её ходе сказал, что «не готов отвечать за всю РПЦ», а «высказывает своё личное мнение».

Мы же продолжим выступать против установления над гражданами России тотального цифрового контроля, призванного разрушить нашу жизнь, народное хозяйство, нашу личность. За то, чтобы борьба с коронавирусной инфекцией шла наиболее эффективными методами и не в ущерб лечению других многочисленных болезней, которыми страдают граждане России. За восстановление отечественной системы здравоохранения на бесплатных, как это и было большую часть XX века, основаниях.