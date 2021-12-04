Мюнхен, Германия, , 22:46 — REGNUM Сегодня, 4 декабря, мюнхенская «Бавария» в матче четырнадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 одержала победу над дортмундской «Боруссией». Игра, проходившая в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Юлиана Нагельсмана.

Роберт Левандовски Fcbayern.com

Первый мяч в дебюте встречи забил немецкий фланговый полузащитник Юлиан Брандт после передачи Джуда Беллингема — 1:0. Через четыре минуты форвард сборной Польши Роберт Левандовски восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце первого тайма Кингсли Коман впервые вывел гостей вперед ударом из пределов штрафной площади — 1:2. В начале второй половины Эрлинг Холанд вновь сделал счет равным — 2:2. Голевую передачу записали на Беллингема. На 77-й минуте Левандовски оформил дубль ударом с одиннадцатиметровой отметки — 2:3.

На 78-й минуте главный тренер «шмелей» Марко Розе был удален с поля.

Статистика матча («Боруссия"/ «Бавария»)

Удары 11/16

Удары в створ 4/6

Владение 48%/52%

Угловые 4/6

Нарушения 10/10

«Бавария» одержала одиннадцатую победу в сезоне, набрала 34 очка и укрепилась на первой позиции. «Боруссия» с тридцатью очками осталась на второй строчке.