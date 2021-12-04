Рим, , 22:40 — REGNUM 4 декабря в Роме на стадионе «Стадио Олимпико» миланский «Интер» в центральном матче шестнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 одержал крупную победу над «Ромой» со счетом 3:0.

Жозе Моуриньо Aleksandr Osipov

Забитыми мячами в составе «нерадзурри» отметились Хакан Чалханоглу (15'), Эдин Джеко (Хакан Чалханоглу, 24') и Дензел Думфрис (Алессандро Бастони, 39').

Составы команд:

«Рома»: Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Кумбулла (Бове, 61'), Ибаньес, Кристанте, Винья, Верету (Вольпато, 90'), Мхитарян, Дзаньоло, Шомуродов.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Интер»: Ханданович, Д’амброзио, Шкриниар, Бастони (Весино, 76'), Думфрис, Барелла (Видаль, 59'), Брозович, Чалханоглу (Сенси, 83'), Перишич, Джеко (Димарко, 76'), Корреа (Санчес, 59').

Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Интер», одержав одиннадцатую победу в чемпионате Италии, набрал 37 очков и поднялся на вторую строчку. «Рома» с 25-ю очками расположилась тремя позициями ниже.