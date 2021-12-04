Тегеран, 4 декабря, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Власти Ирана подтвердили факт проведения учебных стрельб в районе Натанза, которые привели к взрыву. Об этом 4 декабря сообщает агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Ранее один из ракетных комплексов в этом районе был испытан для оценки боевой готовности. Причин для беспокойства нет», — сообщает агентство со ссылкой на командование сил ПВО Натанза.

По данным агентства, взрыв не имеет отношения к расположенному поблизости ядерному объекту. Жертв в результате взрыва нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Ирана Али Багери заявил, что Соединенные Штаты одобрили предложения Ирана о предоставлении Вашингтоном гарантий по ядерной сделке и необходимости создания механизма верификации по отмене ограничительных мер.