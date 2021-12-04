Псков, 4 декабря, 2021, 22:13 — ИА Регнум. 4 декабря археологи в Пскове обнаружили артефакт, сделанный из лосиного рога, на котором были обнаружены знаки, принадлежащие династии Рюриковичей. Также археологи отмечают, что артефакт был создан не позднее начала XIII века.

Alex Kov, Petr K Знаки Рюриковичей

Принадлежность артефакта династии Рюриковичей установили благодаря наличию символов в форме двузубцев и трезубцев.

Археологи не могут точно сказать, для чего именно предназначался или использовался найденный артефакт. Однако на данный момент большую ценность представляет именно изображение на нем.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили остатки эллинистического святилища, на котором была обнаружена надпись, связанная с городом из «Илиады» Гомера.