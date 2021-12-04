Эр-Рияд, , 22:10 — REGNUM Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон (Великобритания) стал победителем квалификации 21-го этапа чемпионата мира «Формулы — 1» Гран-при Саудовской Аравии.

Второе место занял финн Валттери Боттас из команды «Мерседес», третье место занял пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял последнее, 20-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула 1» пройдет в 2023 году на автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленобласти.

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