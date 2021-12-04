Лондон, 4 декабря, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Эксперты из Reuters заявили о том, что переработка пластиковых отходов не спасет человечество от надвигающегося глобального кризиса пластикового мусора. Агентство считает, что необходимы радикальные изменения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Переработанный пластик

Ранее сообщалось, что Роб Каплан, глава компании Circulate Capital, инвестирующей в инициативы по сокращению объема отходов, считает, что для избавления планеты от глобального кризиса необходимы радикальные изменения, заключающиеся в реформе производственной системы. По мнению Каплана, предприятиям, производящим товары, необходимо сократить объемы выпуска одноразовых товаров и сделать упор на производство товаров, подразумевающих многоразовое использование.

По данным всемирной организации ООН, на свалки во всем мире ежегодно попадает более трех сотен миллионов пластиковых отходов. Повторному использованию подвергаются лишь 10% от ежегодного «пополнения», что лишь отсрочивает момент наступления глобального кризиса.