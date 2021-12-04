Вулвергемптон, Великобритания, , 21:43 — REGNUM 4 декабря в Вулвергемптоне на стадионе «Молинью» «Ливерпуль» одержал минимальную победу над «Вулверхэмптоном». Матч пятнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 завершился минимальной победой «мерсисайдцев» со счетом 1:0.

Мохаммед Салах Www.liverpoolfc.com

На 90+4-й минуте вышедший на замену 26-летний форвард сборной Бельгии Дивок Ориги забил победный мяч в ворота «волков». Голевую передачу записали на Мохаммеда Салах, у которого в текущем сезоне 19+9 очков по системе гол+пас во всех турнирах.

«Ливерпуль», одержав десятую победу в сезоне, набрал 34 очка, обошел лондонский «Челси» и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» с 21-м очком остался на восьмом месте.