Барселона, Испания, 4 декабря 2021, 21:39 — REGNUM 4 декабря в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» в матче шестнадцатого тура испанской Примеры потерпела поражение от «Бетиса» со счетом 0:1. Это поражение стало для «сине-гранатовых» первым после назначения экс-игрока сборной Испании Хави на пост главного тренера.
Единственный мяч на 79-й минуте встречи забил 28-летний испанский нападающий Хуанми после передачи вышедшего на замену экс-полузащитника «Барселоны» Кристиана Тельо — 0:1.
Желтые карточки получили Серхио Каналес (12'), Николас Гонсалес (42') и Гидо Родригес (73'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом.
Статистика матча («Барселона"/ «Бетис»)
Удары 12/8
Удары в створ 3/2
Владение 63%/37%
Угловые 6/1
Нарушения 17/12
Составы команд:
«Барселона»: тер Штеген, Дест, Лангле (Пике, 82'), Араухо, Альба, Букетс, Гави (Пуч, 36'), Гонсалес (де Йонг, 59'), Депай, Эззалзули (Де Йонг, 82'), Коутиньо (Дембеле, 59').
«Бетис»: Силва, Бартра, Руис, Беллерин, Морено, Каналес, Гуардадо, Родригес, Хуанми (Иглесиас, 81'), Руибаль (Тельо, 63'), Жозе (Карвалью, 71').
«Барселона», потерпев поражение, отстала от первого места, которое занимает мадридский «Реал», на тринадцать очков. «Бетис» с тридцатью очками понялся на четвертую позицию.