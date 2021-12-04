Барселона, Испания, 4 декабря, 2021, 21:39 — ИА Регнум. 4 декабря в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» в матче шестнадцатого тура испанской Примеры потерпела поражение от «Бетиса» со счетом 0:1. Это поражение стало для «сине-гранатовых» первым после назначения экс-игрока сборной Испании Хави на пост главного тренера.

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

Единственный мяч на 79-й минуте встречи забил 28-летний испанский нападающий Хуанми после передачи вышедшего на замену экс-полузащитника «Барселоны» Кристиана Тельо — 0:1.

Желтые карточки получили Серхио Каналес (12'), Николас Гонсалес (42') и Гидо Родригес (73'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом.

Статистика матча («Барселона"/ «Бетис»)

Удары 12/8

Удары в створ 3/2

Владение 63%/37%

Угловые 6/1

Нарушения 17/12

Составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Лангле (Пике, 82'), Араухо, Альба, Букетс, Гави (Пуч, 36'), Гонсалес (де Йонг, 59'), Депай, Эззалзули (Де Йонг, 82'), Коутиньо (Дембеле, 59').

«Бетис»: Силва, Бартра, Руис, Беллерин, Морено, Каналес, Гуардадо, Родригес, Хуанми (Иглесиас, 81'), Руибаль (Тельо, 63'), Жозе (Карвалью, 71').

«Барселона», потерпев поражение, отстала от первого места, которое занимает мадридский «Реал», на тринадцать очков. «Бетис» с тридцатью очками понялся на четвертую позицию.