Нур-Султан, , 21:34 — REGNUM Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему республика в 2014 году отказалась признавать Крым российским.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было (бы) мне признать (Южную) Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы (их) признали», — сказал Назарбаев в фильме «Казах. История золотого человека».

Вместе с этим он подчеркнул, что и украинскую сторону в то время Казахстан не поддерживал.

«Всё это возникло за счёт переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона проголосовали за выход из состава Украины. При этом официальный Киев до сих пор не смирился с таким решением граждан и продолжает считать Крым «аннексированным агрессором», не теряя надежды вернуть его под свою юрисдикцию.