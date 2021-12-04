Нур-Султан, 4 декабря 2021, 21:34 — REGNUM Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему республика в 2014 году отказалась признавать Крым российским.
Вместе с этим он подчеркнул, что и украинскую сторону в то время Казахстан не поддерживал.
Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона проголосовали за выход из состава Украины. При этом официальный Киев до сих пор не смирился с таким решением граждан и продолжает считать Крым «аннексированным агрессором», не теряя надежды вернуть его под свою юрисдикцию.