Астана, 4 декабря, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему республика в 2014 году отказалась признавать Крым российским.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было (бы) мне признать (Южную) Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы (их) признали», — сказал Назарбаев в фильме «Казах. История золотого человека».

Вместе с этим он подчеркнул, что и украинскую сторону в то время Казахстан не поддерживал.

«Всё это возникло за счёт переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона проголосовали за выход из состава Украины. При этом официальный Киев до сих пор не смирился с таким решением граждан и продолжает считать Крым «аннексированным агрессором», не теряя надежды вернуть его под свою юрисдикцию.