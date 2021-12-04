Вашингтон, , 21:32 — REGNUM 4 декабря сайт Metacritic опубликовал предварительный рейтинг лучших сериалов, вышедших в 2021-м году. Первые два места заняли сериалы «Наследники» (20 баллов) и «Хитрости» (14 баллов), выходящие на канале HBO. Третью строчку занял сериал «Подземная железная дорога» (12 баллов).

Также в десятку лучших сериалов от Metacritic вошли «Псы резервации», «Белый лотос», «Мейр из Исттауна», «ВандаВижен», «Другие двое», «Тед Лассо» и «Убийства в одном здании».

Рейтинг от Metacritic основан на топах ведущих критиков из The New York Times, Time, Esquire и т.д.

В рейтинг самых ожидаемых сериалов, запланированных на 2022-й год, входят «Дом дракона» (HBO), «Соколиный глаз» (Disney+) и «Песочные человек» (Netflix).