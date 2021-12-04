Берлин, 4 декабря, 2021, 21:27 — ИА Регнум. На юго-западе Германии произошло ЧП — одномоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильный мост. Об этом 4 декабря сообщили в полицейском управлении города Пирмазенс на странице в соцсети Twitter.

(сс) Gellinger Самолет в небе

«Самолет столкнулся с грузовиком на шоссе», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек (пилот).

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины происшествия.