Москва, 4 декабря, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Скончался координатор федерального политического комитета (ФПК) партии «Яблоко», экс-депутат Госдумы второго созыва Борис Мисник. Об этом сообщили в партии.

Логотип партии «Яблоко»

Мисник ушел из жизни на 84-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

«Прощание с Борисом Мисником пройдет во вторник, 7 декабря», — отметили в партии.

О месте и времени будет объявлено дополнительно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 1993 году Мисник был участником Конституционного совещания, в Госдуме представлял Архангельскую область.