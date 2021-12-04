Москва, , 21:19 — REGNUM Американская корпорация Apple — производитель персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения — подала в суд на ФАС России из-за предупреждения о покупках в приложениях. Об этом 4 декабря сообщается на сайте Арбитражного суда.

Apple оспаривает предупреждение, касающееся устранения нарушений, о которых сообщили пользователи продукции компании, передает Forbes. Его в августе выдала ФАС РФ.

Ранее ФАС возбудила против Apple дело из-за модели продаж в магазине приложений AppStore. До этого ФАС в августе обратилась в Apple с требованием изменить модель продажи в приложении AppStore, которая не информирует пользователей об альтернативных способах оплаты.

Капитализация Apple упала на $85 млрд из-за решения суда по AppStore.