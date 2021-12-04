Вашингтон, 4 декабря, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Вашингтону будет трудно классифицировать подводный беспилотный аппарат и крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Посейдон» на следующих переговорах по стратегической стабильности. Об этом написал на портале 19fortyfive американский военный обозреватель Брент Иствуд.

Mil.ru Подводный аппарат «Посейдон»

«Это новый класс оружия. Вероятно, он не дает покоя американским экспертам по контролю над вооружениями», — написал он.

Как пишет эксперт, «Посейдон» даст президенту России Владимиру Путину «рычаг давления на американцев в отношении системы противоракетной обороны», которые Североатлантический альянса в настоящее время разворачивает в Восточной Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, первый носитель беспилотных аппаратов «Посейдон» — атомная подводная лодка «Белгород» — завершит государственные испытания до конца 2021 года.