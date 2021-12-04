Москва, 4 декабря, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Поклонники творчества музыканта и композитора Александра Градского считают, что его старший сын Даниил должен занять место своего покойного отца в вокальном шоу «Голос»: «Он талантливый, и это было бы символично. Даже фамилию на кресле наставника менять не придется», — цитирует поклонницу «Голоса» Марию Копылову NEWS.ru.

Kodru Александр Градский

Даниил Градский выступал на этапе слепых прослушиваний в третьем сезоне шоу «Голос». Однако тогда жюри не повернулись к нему. Отец Даниила был неприятно удивлен появлением на шоу своего сына, так как никогда ранее не слышал, как он поет.

Ранее сообщалось, что поклонники шоу хотели бы видеть на месте Градского народного артиста РСФРС Льва Лещенко, который был судьей «Голоса 60+». Однако Лещенко принял решение отказаться. Также Лещенко назвал нелепостью то, что кто-то сможет заменить Градского в шоу «Голос».