Москва, , 21:10 — REGNUM Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом, которые пройдут по видеосвязи, состоятся 7 декабря 2021 года. Об этом 4 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вечер, — сказал Песков, отвечая на вопрос, на какое время запланировано общение лидеров двух стран. — Президенты сами определят».

Напомним, 4 декабря агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что звонок по защищенной видеосвязи президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин проведут 7 декабря.

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