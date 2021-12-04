Ферзиково, Калужская область, 4 декабря, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Следственным управлением СКР о Калужской области возбуждено уголовное дело в связи со смертью 17-летней девушки в деревне Бронцы Ферзиковского района. В настоящее время в рамках расследования детально проверяются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области. Об этом 4 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Prokuror-kaluga.ru Здание прокуратуры Калужской области

По информации ряда калужских и федеральных СМИ, к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой помочь в установлении реальных обстоятельств смерти несовершеннолетней обратилась представители Общероссийского общественного движения «Ветераны России». Погибшая девушка была дочерью их боевого товарища — ветерана боевых действий. Трагедия с девушкой случилось в ночь на 10 июля 2021 года, когда в Бронцах отмечали день посёлка. На праздник несовершеннолетнюю пригласил её парень. Затем на квартире местного жителя, троюродный брат девушки, который мог, по одной из версий, употреблять наркотики давал девушки наркотики. Позже девушку нашли мертвой.

По утверждениям, обратившегося к Бастрыкину ветерана, ранее следствие пыталось доказать, что несовершеннолетняя сама употребляла алкоголь и наркотики.

«Вместо того чтобы провести расследование и привлечь к ответственности лиц причастных к смерти несовершеннолетней дочери, следствие полтора месяца копало грязь под ребёнка, пыталось доказать, что она была пьяницей и наркоманкой и сама во всем виновата. В уголовном деле было отказано», — говориться в письме ветерана в Москву.