Тегеран, 4 декабря 2021, 21:04 — REGNUM Соединенные Штаты одобрили предложения Ирана о предоставлении Вашингтоном гарантий по ядерной сделке и необходимости создания механизма верификации по отмене ограничительных мер. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Али Багери.
По его словам, во время предварительной выработки текста в ходе предыдущих этапов США «приняли эту рамку».
Багери добавил, что Тегеран сохраняет оптимистичный настрой на будущее переговоров.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высоко оценили позитивную атмосферу венских переговоров.