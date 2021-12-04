Тегеран, 4 декабря, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Соединенные Штаты одобрили предложения Ирана о предоставлении Вашингтоном гарантий по ядерной сделке и необходимости создания механизма верификации по отмене ограничительных мер. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Али Багери.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

По его словам, во время предварительной выработки текста в ходе предыдущих этапов США «приняли эту рамку».

«Главное в том, какие будут предоставлены гарантии и как будет осуществляться верификация», — цитирует его агентство INSA.

Багери добавил, что Тегеран сохраняет оптимистичный настрой на будущее переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высоко оценили позитивную атмосферу венских переговоров.