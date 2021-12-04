Москва, , 21:03 — REGNUM 4 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 0:1. Единственный мяч на 42-й минуте встречи ударом с одиннадцатиметровой отметки забил 28-летний польский центральный защитник Рафал Аугустыняк.

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Единственную красную карточку на 47-й минуте Кирилл Левников показал защитнику «железнодорожников» Тину Едваю.

Статистика матча («Локомотив"/ «Урал»)

Удары 9/5

Удары в створ ¾

Владение 62%/38%

Угловые 7/6

Нарушения 16/17

Составы команд:

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Насименто, Рыбус (Тикнизян, 46'), Баринов, Бека Бека (Бабкин, 72'), Керк, Камано, Лисакович (Марадишвили, 62'), Смолов.

«Урал»: Помазун, Кузьмевич, Герасимов, Адамов, Гогличидзе, Егорычев, Аугустыняк, Кулаков, Гагнидзе (Подберезкин, 87'), Гаджимуратов, Колесниченко (Евсеев, 57').

Это поражение от екатеринбургской команды стало для «железнодорожников» первым за последние три года. В последние раз «Локомотив» проигрывал «Уралу» 23 ноября 2018 года в матче 15-го тура чемпионата России со счетом 1:2.

Потерпев поражение, «Локомотив» с 25-ю очками опустился на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал», набрав шестнадцать очков, выбрался из зоны вылета и поднялся на двенадцатую строчку.